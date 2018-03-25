Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da 8'nci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Tamer Salman, kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 17 yaşındaki Ö.T. tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Katil zanlısı olaydan sonra yakalandı. Olay Merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi 80. Yıl Ortaokul önünde meydana geldi. İddiaya göre 8'nci sınıf öğrencisi Tamer Salman ile bir süre önce disiplinsiz hareketlerden dolayı okuldan atıldığı öğrenilen Ö.T. kız meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Ö.T., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp ortaokul öğrencisini boğazından yaraladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırılan talihsiz öğrenci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olaydan sonra katil zanlısı Ö.T.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Katıl zanlısı sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Acı haberi öğrenen Tamer Salman'ın yakınları sinir krizleri geçirip, gözyaşı döktü.

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