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Startı Mehmet Şimşek verdi

Gaziantep Uluslararası Dağ Bisiklet Kupası heyecanı başladı. Startı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek verdi.

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Startı Mehmet Şimşek verdi

Gaziantep'te gerçekleştirilen Uluslararası Dağ Bisiklet Kupası, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in verdiği start ile başladı. Uluslararası (UCI) ve Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Salcano Gaziantep Uluslararası Dağ Bisikleti Kupasının Salcano Gaziantep MTB Stage Race etabı Alleben Göleti'nde başladı.

FORMA HEDİYE EDİLDİ
Etabın açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bisiklet sporcularıyla tanışarak, sohbet etti. Sporculara başarılar dileyen Başbakan Yardımcısı Şimşek tarafından şampiyonanın startı verildi. Türkiye, Ukrayna, İran, Rusya, Suriye ve Karadağ'dan toplam 673 sporcunun katıldığı şampiyona 3 gün sürecek. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e, bisikletçilerin giydiği forması hediye edildi.

KATILIM YÜKSEK OLDU
Programa, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Belediye Başkanı Vekili Osman Toprak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ile çok sayıda sporsever katıldı.

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Startı Mehmet Şimşek verdi
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