Ve perde açılıyor

Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro festivali için geri sayım başladı. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde perdelerini 20. kez geçecek olan Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali öncesi SABAH Güney'e konuşan Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş, festivalin 19 yılda 1 milyona yakın seyirciye ulaştığını belirtti. Gediktaş, "Festivalin biletleri yine çok kısa bir süre içerisinde tükendi. Bu ilgi bize büyük güç ve mutluluk veriyor" dedi. Sabancı Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen festivalin bu yıl daha geniş kapsamlı olacağını ve daha çok kişiye ulaşacağını söyleyen Gediktaş, festival heyecanını doyasıya yaşan isim oldu. Gediktaş "20 yıldır Türkiye tiyatro tarihinde önemli bir yer edinen tiyatro festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde başlayacak ve 30 Nisan'a kadar devam edecek. 20. yılında da dopdolu bir programla tiyatroseverlerle buluşacak" diye konuştu.

30 FARKLI OYUN

Merhum Sakıp Sabancı'nın miras bıraktığı Adana Tiyatro Festivali'n açılışının Kübalı Havana Compas Dans Tiyatrosu'nun 'Küba, Perküsyon ve Dans' isimli gösterisi ile gerçekleşeceğini söyleyen Sevinç Gediktaş, "Adana Tiyatro Festivali, bu yıl yurtdışından 6, yurtiçinden ise 4 devlet tiyatrosu, 4 belediye tiyatrosu ve 15 özel tiyatro ile toplam 30 farklı oyuna ev sahipliği yaparak, bugüne kadarki en yüksek oyun sayısına ulaşacak" dedi. Her yıl yerli ve yabancı tiyatro gruplarını Adana ve İstanbul'da seyirciyle buluşturan Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 19 yılda 42 farklı ülkeden 103 yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçıyı ağırladı. Türkiye'den özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 381 oyun ve 816 temsil düzenlendi. Oyunlar 1 milyona yakın seyirci tarafından izlendi.

AÇILIŞ KÜBA'DAN

Festivalde bu yıl Küba'dan "Küba, Perküsyon ve Dans", İspanya'dan "Best of Yllana" ve "Yalnızlar", Litvanya'dan "Godos", Almanya'dan "Tiyatro Delusio", Slovenya'dan "Peter Kuster" oyunları sahnelenecek. Eskişehir Şehir Tiyatrosu "39 Basamak", Tiyatro Adam "Kafkas Tebeşir Dairesi", Semaver Kumpanya "Mağrur Fil Ölüleri", Yolcu Tiyatro "Joko'nun Doğum Günü", Mam Art "Kızgın Damdaki Kedi", Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu "Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi", Tiyatro Keyfi "Çocuk İstiyorum" ve "Gözlerin Ardında Müzikal", İstanbul Şehir Tiyatroları "Sızı", Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Boyacı", Seyhan Belediye Tiyatrosu "Asiye Nasıl Kurtulur", Ankara Devlet Tiyatrosu "Radyoyu Hümayun" adlı oyunları ve Adana Devlet Tiyatrosu "Ali Baba Ve Kırk Haramiler" isimli çocuk oyunu ile tiyatroseverlerle buluşacak. Festival, bu yıl da Türkiye'nin farklı illerinden genç sanatçıları desteklemeyi ve sahnesinde alternatif tiyatro gruplarına yer açmayı sürdürüyor. Ankara Devinim Tiyatrosu "Ben Frida Kahlo", B Planı "Tac'ın Nöbetçileri", İsimsiz Sahne "Ortanca", Bam Tiyatro "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", Sand Area "Söz", Tiyatro Kast "Artık Sığınağın Kalmadı", Performans Tiyatrosu "Kırık Bebek Ve Diva", Shakespare ve Müzik Tiyatrosu "Shakespeare Perisi" ve Sahne Daktilo "Posta" adlı oyunlarıyla festival programında yer alıyor.

SAKIP SABANCI ÖDÜLÜ

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005 yılından bu yana verilen "Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü" her yıl olduğu gibi festivalin açılış töreninde sahibini bulacak. Bugüne kadar Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü almaya hak kazanan ustalar şöyle: Cüneyt Gökçer (2005), Macide Tanır (2006), Bozkurt Kuruç (2007), Yıldız Kenter (2008), Genco Erkal (2009), Müşfik Kenter (2010), Gülriz Sururi (2011), Haldun Dormen (2012), Rutkay Aziz (2013), Prof. Zeliha Berksoy (2014), Cihan Ünal (2015), Erdal Özyağcılar (2016), Ayten Gökçer (2017).