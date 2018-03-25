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Yaşlı dostu kent

Bakıma muhtaç yaşlılara yönelik verdiği hizmetlerle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ‘Yaşlı Dostu Kent’ unvanı alan Büyükşehir Belediyesi, kurduğu Akılı Yaşlı Bakım Merkezi ile de Sağlıklı Kentler Birliği’nden ödül aldı.

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
Yaşlı dostu kent Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çocuk, genç, kadın ve engellilerin yanı sıra yaşlı vatandaşlara yönelik örnek projeleri hayata geçiriyor. Yaşlılar dinlenme salonları ile 60 yaş üstü vatandaşların rahat, huzurlu ve kaliteli bir yaşlılık dönemi geçirebilmesi için imkânlarını seferber eden Büyükşehir Belediyesi, evde bakım modeliyle Kahramanmaraş'ta yaşayan kimsesiz ve hasta yaşlı vatandaşların da yaşamını kolaylaştırıyor.

ÖRNEK PROJELER
Yaşlılara yönelik hayata geçirilen projelerle ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı toplumun her kesiminin çok daha huzurlu ve rahat yaşamalarını temin etmek için gece gündüz çalıştıklarını, bu anlamda son olarak 'ni uygulamaya başladıklarını söyledi. İnsan odaklı belediyecilikte 'ye örnek projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Erkoç şunları söyledi: "Sosyal belediyecilik alanında Türkiye'ye örnek olacak projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Kısa adı YADES olan ödüllü yaşlı destek projemiz bunlardan sadece biri. Manevi evlat butonu olarak adlandırdığımız proje ile amacımız Bizleri bugüne kadar getiren değerli büyüklerimizi huzurevlerinde değil kendi yaşadıkları yuvalarında mutlu etmek."

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Yaşlı dostu kent Kahramanmaraş
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