Yaşlı dostu kent Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çocuk, genç, kadın ve engellilerin yanı sıra yaşlı vatandaşlara yönelik örnek projeleri hayata geçiriyor. Yaşlılar dinlenme salonları ile 60 yaş üstü vatandaşların rahat, huzurlu ve kaliteli bir yaşlılık dönemi geçirebilmesi için imkânlarını seferber eden Büyükşehir Belediyesi, evde bakım modeliyle Kahramanmaraş'ta yaşayan kimsesiz ve hasta yaşlı vatandaşların da yaşamını kolaylaştırıyor.

ÖRNEK PROJELER

Yaşlılara yönelik hayata geçirilen projelerle ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç toplumun her kesiminin çok daha huzurlu ve rahat yaşamalarını temin etmek için gece gündüz çalıştıklarını, bu anlamda son olarak Yaşlı Destek Projesi'ni uygulamaya başladıklarını söyledi. İnsan odaklı belediyecilikte Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Erkoç şunları söyledi: "Sosyal belediyecilik alanında Türkiye'ye örnek olacak projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Kısa adı YADES olan ödüllü yaşlı destek projemiz bunlardan sadece biri. Manevi evlat butonu olarak adlandırdığımız proje ile amacımız Bizleri bugüne kadar getiren değerli büyüklerimizi huzurevlerinde değil kendi yaşadıkları yuvalarında mutlu etmek."