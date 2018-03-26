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Belediye ekipleri yaşlıların yanında

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu ile AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Cesur huzurevi sakinlerini ziyaret etti

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Belediye ekipleri yaşlıların yanında
Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle kentteki huzurevlerini ziyaret ederek yaşlıların günlerini kutladı. İlk ziyarette Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri ziyaret edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ziyarette huzurevi sakinlerine çiçek verilerek sohbet edildi.

'BAŞIMIZIN TACI'
Kadın ve Aile Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, "18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle huzurevinde kalan büyüklerimizi ziyaret ederek, Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç'un selamını ilettik. Huzurevi sakinleri bu ziyaretimizden oldukça memnun oldular ve bize dua ettiler. Yaşlılarımız her zaman bizim baş tacımızdır. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

SOHBET ETTİLER
Öte yandan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ikinci ziyaret ise Kahramanmaraş Yaşı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne oldu. Ziyarete Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'un eşi Derya Erkoç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Cesur, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran huzurevi sakinleri ile sohbet ettiler.
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Belediye ekipleri yaşlıların yanında
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