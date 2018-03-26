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Budak esnafla bir araya geldi

İl Başkanı , Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi esnafını ziyaret ederek, talep ve sorunlarını dinledi.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 12:21
Budak esnafla bir araya geldi

İl Başkanı , AK ve ilçe teşkilatları olarak sürekli kentin gelişmesi ve büyümesi için ne yapabilecekleri üzerine çalıştıklarını belirterek, her fırsatta esnaflarla bir arada olabilme çabası içerisinde olacaklarını söyledi. Esnaf ziyaretleriyle ile esnafın istek ve sorunları yerinde dinleyip çözüm üreteceklerini ifade eden Budak, "Ziyaretlerimiz esnasında esnaflarımızın ve halkımızın derdini dinliyoruz. Esnafımız ve halkımız ile birlikte hem Türkiye'nin emin adımlarla 2023 hedeflerine ilerlemesini amaçlıyoruz. AK Parti 16 yıldır halkın teveccühü sayesinde iktidar kaldı. Halkımızın bu teveccühü bizlere enerji veriyor. Bizlerde AK Parti'nin temsilcileri olarak halkımızın bu teveccühüne layık olmaya gayret gösteriyoruz. Hükümet olarak esnafın ve halkın sorunlarının çözülmesi konusunda ciddi anlamda gayret, ediyoruz. Esnaf ziyaretlerimize devam edeceğiz. Teşkilat olarak her zaman Diyarbakır halkının hizmetindeyiz" dedi.

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Budak esnafla bir araya geldi
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