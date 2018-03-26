Çocukların masalcı ablası

Aslen Bursalı olan ve Sarıhamzalı Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan 34 yaşındaki Sinem Borhan, kızı için anlattığı masallarla şimdi Adana
lı miniklerin hayal dünyasını renklendiriyor. 11 yıldır öğretmenlik yapan Borhan, "Kızım Neris'e masallar anlatıyordum. Sonra diğer çocuklarla da paylaşma fikrine kapıldım. Önce sosyal medyada 'Anlatögretmenim' hesabından başladım. Şimdi buradan bana ulaşan ailelerin çocuklarıyla bir araya gelip onlara masal anlatıyorum" dedi. 4 yaşındaki kızına anlattığı masalların artık yeterli olmadığına karar veren Borhan, Masal Okulu'nda eğitim almaya başladı. 75 tane masal öğrendiğini söyleyen Borhan, "Yabancı masalların çevirisini bile kendim yapıyorum. Önce yakın çevremdeki çocuklara masallar anlatmaya başladım. Pozitif bir etki bıraktığını görenler birbirine haber verdi ve çevrem çocuklarla doldu. Bir anda kendimi masalcı abla olarak buldum. Şimdi 'herkes minderini alsın gelsin' diyorum ve anneler çocuklarını masal anlattığım seramik atölyesinin bahçesine getiriyor" dedi. 'ÇÜNKÜ ÖĞRETMENİM'
Anlatımlarını bazen kızıyla birlikte gerçekleştirdiğini ifade eden Sinem Borhan, "Çocukların eğlenmesi benim için çok önemli. Onları mutlu görmek ve yüzlerindeki gülücükler bir ömre bedel. Burada çok güzel dostluklar ediniyorum. Bütün çocukları kucaklıyorum. Kesinlikle ücret almıyorum. Çünkü devletim bana yeteri kadar maaş veriyor. Benim işim çocukları mutlu etmek. Çünkü ben öğretmenim" dedi.