Eve hapsedilen kadın pencereden kurtarıldı

Adana
'da geçimsizlik yaşadığı eşi Cafer Özveren (24) tarafından eve kilitlenen 22 yaşındaki Gözde Özveren, kapıyı açtırmak için çilingir çağırdı. Çilingir, parası olmayan kadını mahsur kaldığı evden kurtarmadı. Genç kadın çareyi polisi aramakta buldu. Eve gelen polis, zemin katta bulunan evin penceresinin şebeke demirlerini kürek yardımıyla kırarak genç kadını kurtardı. Şikayetçi olan Gözde Özveren sığınma evine yerleştirilirken, firari koca aranıyor. CEZA OLARAK KİLİTLEDİ
Olay merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi 56028 Sokak'ta bulunan 39 numaralı evde meydana geldi. 4 yıl önce boyacı Cafer Özveren'le evlenen Gözde Özveren, bir süre sonra kocasıyla geçimsizlik yaşamaya başladı. Cafer Özveren, önceki gün darp ettiği eşini eve kilitleyerek çıktı. Evde mahsur kalan Gözde Özveren, çıkmak istedi ancak bir türlü kapıyı açamadı. Gözde Özveren, kapıyı açması için çilingir çağırdı. Çilingir 50 lira istedi. Gözde Özveren, kocası tarafından eve kitlendiğini bu yüzden mahsur kaldığını ve parasının olmadığını söylediği halde çilingir kapıyı açmadan evden ayrıldı. Özveren son çare olarak polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının zorla evde tutulduğunu öğrenince zemin kattaki evin pencere demirlerini kürekle kırarak genç kadını kurtardı. Sığınma evine götürülen Özveren, şiddet uygulayan ve eve kilitleyen kocasından şikayetçi oldu. Polis, Cafer Özveren'i yakalamak için çalışma başlattı.