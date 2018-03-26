Galibiyeti Mersin’e armağan ettiler

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Fenerbahçe'yi son saniyelerde bulduğu basketle 81-80 yenmenin mutluluğunu yaşıyor. Güçlü rakibi karşısında başa baş bir mücadele ortaya koyan Çukurova'nın perileri aldığı galibiyetle taraftarına büyük bir sevinç yaşattı. Çukurova Basketbol'da Larkins, Melis Talay, Sinem Ataş, Shields, Lagupova, Ecem Güler, Gökşen Fitik ve Liudmyla etkili oyunu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Basketbolcular, "Bizim için çok güzel bir maç oldu. Son saniyesine kadar mücadele eden bizdik. Aldığımız bu galibiyeti Mersin
'e armağan ediyoruz" dediler.