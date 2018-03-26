Gazeteciye silahlı saldırı

Adana
'da gazeteci Gökhan Atılgan, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Atılgan, eşiyle birlikte aracından inerken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 4 el tabancayla Atılgan'ın ayaklarına ateş eden saldırgan daha sonra kaçtı. Eşinin olayı polise haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Atılgan'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Gökhan Atılgan'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.