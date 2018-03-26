‘Güvenli Okul’lar işbirliğiyle mümkün

Adana
Valisi Mahmut Demirtaş Başkanlığında "Güvenli Okul, Güvenli Eğitim" toplantısı düzenlendi. Vali Demirtaş, geleceğin teminatı olan öğrencilerin, eğitim ve öğretimlerini sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri konusunda 'Güvenli Okul, Güvenli Eğitim' toplantısını düzenlediklerini söyledi. Demirtaş, okul çevresinde seyyar satıcılara izin verilmeyeceğini, esnaf denetimlerinin de aralıksız yapılmaya devam edileceğini vurguladı. Vali Demirtaş, "Okul yetkilileri ve güvenlik kuvvetlerinin iş birliği içerisinde olarak, muhtemel olabilecek olayların önlenmesi ve eğitim öğretimi etkileyecek risklerin ortadan kaldırılması için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" dedi.