Melih ABİ: Yürüyüş parkurunun ortasından akan bu su ıslah edilmeli

Burası Adana'da Yaşar Kemal Yürüyüş Parkuru.

Parkurun tam orta yerinden Seyhan Nehri'ne kanalizasyon ve atık su akıyor.

Kötü koku etrafa yayılıyor.

Halbuki adı üstünde orası yürüyüş parkuru.

İnsanlar temiz hava teneffüs etmek için burada yürüyüş yapmaya çalışıyorlar.

Ama burası hem açık, hem kokuyor.

En azından yürüyüş alanına gelen bölümü borular döşeyerek kapatabilirsiniz.

Olmazsa borunun yönünü değiştirip temiz havayı kirletmesini engellersiniz.

Bu iş bu kadar zor değil.

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Turiste yapılan ayıp



Tarsus eski Hal Caddesi'ne otobüsle gelen turistler eziyet çekiyor.

Yolun sağı ve soluna araçlar park etmiş.

Yetmezmiş gibi bir de St. Paul Kuyusu ise Miralay Ahmet Bey Camisi yanında yol yine demirlerle kapatılmış.

Yani geçiş yok.

Araçlar geri dönemiyor.

Geçtiğimiz günlerde büyük bir turist otobüsü dönemeyince 150 metrelik yolu sağlı sollu park etmiş araçların içinden geri geri gitmek zorunda kalarak tamamladı.

Turistlerin gülüşmeleri, kimisinin de sinirlenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Madem orası turistlere açık bir alan, araç park etmelerini engelleyin.