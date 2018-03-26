‘Mutlu olacağınız bir meslek seçin’

BUGÜN NELER OLDU

SANKO Okulları Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Kariyer Günleri'nde gençlere seslenen SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, ortalama insan yaşamının 80 yıl olduğunu belirterek, "Şimdi 17-18 yaşlardasınız. Bu zamana kadar nelerin tercihini yapabildiniz? Ama bu yıl önünüzdeki 60 yılı belirleyeceksiniz. Bundan sonra çok farklı bilgilere sahip olacaksınız. Zekâ ve beceriniz hangi yönde ise o tercihleri yapmalısınız. Seveceğiniz mesleği tercih edin" dedi.SANKO Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu da insanların hayatı boyunca mantıksal ve duygusal kararlar aldığını ve bu kararların hep kişiyi yorduğuna dikkati çekti. Konukoğlu, "Bazı kişiler bir işi çok daha kolay yaparken bazıları çok zor yapıyor. Kim olduğunuz konusunda ailelerinizden faydalanın. Arkadaşlarınızdan kim olduğunuzu öğrenin. Seçeceğiniz meslek sizin sosyal ve ekonomik olarak geleceğiniz olacak. Seçeceğiniz mesleği anne, babanız veya bir başka kişi belirlemesin" şeklinde konuştu. SANKO Okulları Genel Müdürü Melike Toklucu ise, meslek seçiminin bireyin yaşamında yapacağı en önemli seçimlerden biri olduğunun altını çizdi.