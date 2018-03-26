Nöroloji dünyası Gaziantep'te buluştu

Büyük ilgi gören sempozyuma Türkiye'de Multipl Skleroz (MS) hastalığı konusunda başarılı çalışmaları ile bilinen 30'un üzerinde nöroloji dalındaki akademisyen ve MS hastalarının tedavi edildiği nöroloji kliniklerinde görev yapan 180 hemşire katıldı. Düzenleme kurulu üyeliğini Prof. Taşkın Duman, Prof. Dr. Aylin Hengirmen Akçalı ve Doç. Dr. Murat Terzi'nin yaptığı sempozyumda MS hastalığı ile ilgili sözel bildiriler ve poster sunumları da yapıldı.

BAŞARILI SEMPOZYUM

Sempozyumu değerlendiren Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Hengirmen Akçalı, yaklaşık iki yıldan bu yana hazırlıkları devam eden sempozyumun son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Prof. Dr. Aylin Hengirmen, yoğun bir bilimsel programla gerçekleşen sempozyuma gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Aslında sempozyum yerine kongre demek daha doğru olur. Çünkü bilimsel programı çok dolu bir etkinlik oldu. Alanında Türkiye'nin en başarılı 30'un üzerinde hocamız sempozyuma konuşmacı olarak katılarak bilgilerini paylaştı. Sempozyuma hemşireler de yoğun ilgi gösterdi. Biz 80 civarında katılımcı beklerken 180 hemşire katıldı. Ayrıca sempozyuma katılmak isteyen 40 kişiye de gelecek yıl düzenleyeceğimiz sempozyuma katılma sözü vererek, başvurularını kabul edemedik. Çok verimli bir sempozyum oldu. Katılımcılar geç saatlere kadar salondan ayrılmayarak, MS hastalığı ile ilgili anlatılanlarını büyük bir dikkatle dinlediler."

HEMŞİRELER SINAVDA TER DÖKTÜ

Multipl Skleroz Hemşire Sempozyumunun son gününde, katılımcı hemşirelere yönelik sınav yapıldı. Sınavdan alınan sonuçların sempozyumun amacına ulaştığının göstergesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aylin Hengirmen Akçalı, "Sempozyuma katılan hemşirelerimize yönelik olarak son derece zor bir sınav yaptık. Buna rağmen çok güzel sonuçlar aldık. Sınavda birinci olan hemşiremizin sadece bir yanlışı var" diye konuştu. Sempozyuma katılan hemşireler arasındaki sınavda ilk 3'e giren hemşirelere çeşitli ödüller verildi.

GAZİANTEP'TEN MEMNUN AYRILDILAR

Prof. Dr. Akçalı, İstanbul'da yapılması planlanan ancak daha sonra Gaziantep'e alınan sempozyuma katılanların Gaziantep'ten memnun bir şekilde ayrıldıklarını da vurgulayarak, "Sempozyuma katılanların büyük kısmı ilk kez Gaziantep'e geldi. Katılımcılarımız İpek Yolu üzerinde binlerce yıllık bir tarihe sahip olan Gaziantep'in tarihini, kültürünü ve gastronomisini yakından tanıma imkanı buldular. Hepsi de sempozyumun Gaziantep'te yapılmasından çok memnun kaldılar" şeklinde açıklamada bulundu.