Samsun’a odaklandı

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Pazar günü saat 15.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak olan Adana
spor hazırlıklarını sürdürdü. Gençlik Gelişim Sorumlu Eyüp Arın yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncuların morallerinin bozuk olduğu gözlendi. ÇİFT KALE MAÇ YAPTILAR
Antrenman dayanıklılık koşusu ile başladı. Koordinasyon hareketlerinin devamında 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı. Turuncubeyazlılar, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.