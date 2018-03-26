Sanat eserlerinde oyun ve oyuncak

BUGÜN NELER OLDU

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Dr. Yücel Yazgın'ın, 'Oyun ve Oyuncağın Empresyonist Resme Yansımaları: Resimsel Bir Dışavurum Olarak Çocuk ve Oyun' adlı makalesi, Web of Science'ta taranan Creativity Research Journal'da yayımlandı. Dr. Yücel Yazgın'ın makalesinde, empresyonist resmin önde gelen 35 eserinde oyun ve oyuncağın yansımalarının niteliksel olarak incelendiği belirtildi. Dr. Yazgın, çocuk ve oyunun yüzyıllar boyunca pek çok disiplinde araştırmacıların ilgisini çeken bir konu olduğunu belirtti.