Sanayici tarifenin değişmesini istiyor

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Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 1 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girecek yeni enerji tarifesinde, işletmelerin 'Tek başına 50 milyon kwh elektrik tüketimi' şartından muaf tutulmasını istedi. Başbakan Binali Yıldırım'ın sanayicilerle yaptığı toplantıda taleplerini dile getiren Konukoğlu, "Ekonomideki iyiye gidiş ve sanayicinin rekabet gücünün korunması gerekir" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantepli sanayicilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Yıldırım GSO'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, sanayiciliğin üreten, istihdam oluşturan, ülkeyi kalkındıran, geleceğe taşıyan bir sektör olduğunu belirterek, sanayicilerin yaptığı büyük fedakârlık karşısında, kendilerinin daha fazlasını yapmaları gerektiğini düşündüğünü söyledi. GSO Başkanı Konukoğlu ise, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun İskenderun Limanı'na ulaşımını kısaltacak Hassa-Dörtyol Tünel Projesi'nin yatırım programına alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sanayicilerin taleplerini de aktaran Konukoğlu, "1 Nisan'dan itibaren yılda 50 milyon kWh üzerinde enerji kullanan tüm tesislerde uygulanacak olan tarife, OSB'lerde de geçerli olacak. Ancak, sanayicilerin hiçbiri tek başına 50 milyon kWh üzerinde enerji kullanmıyor. OSB'lerdeki tesislerin muaf tutulması talep ediyoruz" diye konuştu.