Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Sanayici tarifenin değişmesini istiyor

Sanayici tarifenin değişmesini istiyor

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018
Sanayici tarifenin değişmesini istiyor
Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, 1 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girecek yeni enerji tarifesinde, işletmelerin 'Tek başına 50 milyon kwh elektrik tüketimi' şartından muaf tutulmasını istedi. Başbakan Binali Yıldırım'ın sanayicilerle yaptığı toplantıda taleplerini dile getiren Konukoğlu, "Ekonomideki iyiye gidiş ve sanayicinin rekabet gücünün korunması gerekir" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantepli sanayicilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Yıldırım GSO'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, sanayiciliğin üreten, istihdam oluşturan, ülkeyi kalkındıran, geleceğe taşıyan bir sektör olduğunu belirterek, sanayicilerin yaptığı büyük fedakârlık karşısında, kendilerinin daha fazlasını yapmaları gerektiğini düşündüğünü söyledi. GSO Başkanı Konukoğlu ise, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun İskenderun Limanı'na ulaşımını kısaltacak Hassa-Dörtyol Tünel Projesi'nin yatırım programına alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sanayicilerin taleplerini de aktaran Konukoğlu, "1 Nisan'dan itibaren yılda 50 milyon kWh üzerinde enerji kullanan tüm tesislerde uygulanacak olan tarife, OSB'lerde de geçerli olacak. Ancak, sanayicilerin hiçbiri tek başına 50 milyon kWh üzerinde enerji kullanmıyor. OSB'lerdeki tesislerin muaf tutulması talep ediyoruz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanayici tarifenin değişmesini istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN