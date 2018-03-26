Şiddetli rüzgar yıkıp geçti

Doğu Akdeniz hafta sonu fırtınaya teslim oldu. Adana
, Mersin
ve Hatay
'da etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Niğde
'de beton direk fırtınanın etkisiyle ikiye bölündü. Adana'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren rüzgar nedeniyle merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde çok sayıda ağaç devrildi, binaların çatısı uçtu. Devrilen ağaçlardan ve düşen çatı parçalarından 6 araçta hasar oluştu. Reşatbey Mahallesi'nde cipini park edip ineceği sırada aracının üzerine ağaç devrilen Mutlu Atlı'nın yardımına vatandaşlar yetişti. Atlı, hasar gören aracından çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Küçükdikili Mahallesi'nde de şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik direği yan yattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolu her iki yönden yaya ve araç trafiğine kapattı. ASIRLIK AĞAÇ DEVRİLDİ
Mersin'de rüzgarın etkili olduğu sahil kesiminde bazı ağaçların dalları kırıldı. Tarsus'ta etkili olan rüzgar nedeniyle ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Kızılmurat Mahallesi'nde bulunan tarihi St. Paul Kuyusu bahçesinde bulunan asırlık bir ağaç da fırtınaya teslim oldu. Ağaç, 2704 sokak üzerinde bulunan 3 aracın üzerine devrilerek maddi hasar oluşmasına neden oldu. YIKIP GEÇTİ
Niğde'de Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde Kızıl Elma Parkı'nda bir restorana ait deponun çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan parçaların çarpması sonucu telefon direği ikiye bölündü. Bu arada eski otogar civarında da bir ağaç devrildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada kent genelinde rüzgarın, güney ve güney batı yönlerden kuvvetli ve yer yer sürekli fırtına şeklinde olacağı bildirildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde dev dalgalar oluştu. Hızı 70 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sahil, park ve bahçeleri sularla doldurdu. Sahil boyundaki dalgaların boyu yaklaşık 7-8 metreyi bulurken, vatandaşlarda cep telefonlarıyla dalgaları çekebilmek için sahile akın etti. Hassa ilçesinde de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle basın mensuplarının Zeytin Dalı Harekatı'nı takibi için kurulan çadır uçtu.