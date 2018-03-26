Şimşek için çıkış zamanı

Milli maç arasını boş geçirmeyen Adana
Demirspor, Gazişehir Gaziantep maçına büyük önem veriyor. Teknik direktör Mustafa Uğur, şu anda tüm dikkatlerin Gazişehir maçına çevrildiğini belirterek, "Tüm hesaplarımızı puan üzerine yapıyoruz. Önümüzde bir haftalık süre var. Çok çalışarak Adana Demirspor'u hak ettiği yere taşıyacağız" dedi. Ligde kalan maçların zorlu geçeceğini söyleyen Uğur, "Bu durumu oyuncularımla oturup konuştuk. Kalan 6 haftada işimizin zor olacağını biliyoruz. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Gazişehir maçıyla inşallah yeniden çıkış yakalayacağımıza inanıyorum. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Taraftarlarımız bizlere güvensinler" diye konuştu.