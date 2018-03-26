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7. KÜNİB Kongresi’nde

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Yakın Doğu Üniversitesi 7. KÜNİB Kongresi’nde
, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ghadir Golkarian tarafından Kafkasya Üniversiteler Birliği (KÜNİB) 7. Uluslararası Olağan Kongresi'nde temsil edildi. YDÜ'nün, öğretim üyesi ve KÜNİB Koordinatörü olan Prof. Dr. Ghadir Golkarian tarafından temsil edildiği kongrede, üniversitelerle işbirliği protokollerine imza atıldığı belirtildi. Kongreye Türkiye, İran, Azerbaycan, Moldova, Gürcistan, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rusya'dan birçok üniversitenin rektörleri katıldı.
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