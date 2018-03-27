Belediyeden engelli çifte görkemli düğün

Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi iki engelli genci evlendirdi. 4 yıl önce tanışan ve birbirini seven Dursun Pakdil ile Derya Kaplan evlenmeye karar verdi. Ancak çiftin bu kararına aileler karşı çıktı. Bunun üzerine Kaplan ve Pakdil kaçtı. Yakınlarının araya girmesi ile çiftin evlenmelerine onay çıktı. Çiftin hikâyesi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a anlatıldı. Başkan Erkoç da tüm düğün masraflarının belediye tarafından karşılanması talimatını verdi. Başkan Fatih Mehmet Erkoç'un yardım haberiyle sevinen Pakdil ile Kaplan, yapılan düğünle dünya evine girdi. Engelliler Şube Müdürlüğü'nün engelli hizmet aracı da çiftin gelin arabası oldu. Çiftin nikahını Başkan Erkoç kıyarken, Vali Vahdettin Özkan ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun ve Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu da nikah şahidi oldu.