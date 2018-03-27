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Gölbaşı'nda köylerin tabelaları değiştirildi

’ın Gölbaşı ilçesinde eskiyen köy tabelaları Kaymakamlık tarafından yenilendi.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 14:34
Gölbaşı'nda köylerin tabelaları değiştirildi

Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy yaptığı açıklamada, eskiyen köy yön tabelalarının değiştirildiğini belirtti.

, "Köy yollarında, yön levhalarının bozuk, eskimiş veya levhaların bulunması nedeniyle, ilçe köylerine dışarıdan gelen vatandaşlar mağdur olmasın diye öncelikle tespit çalışmaları yapıldı. Bu mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla, bozuk veya eskimiş olan levhalar Kaymakamlık köylere hizmet götürme birliği tarafından değiştirilerek, ait levha dikim aracı ile köy yollarına takıldı. İlçemize bağlı bütün köylerimizin yön levhaları tamamlanmış olup ulaşım hizmetinin daha sağlıklı verilebilmesi ve vatandaşımıza kolaylık sağlanmasını amaçlayan bu çalışmalarımız neticesinde, köy yollarımızda yaşanan ulaşım tereddüt sorunu ortadan kalkmıştır" dedi.

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Gölbaşı'nda köylerin tabelaları değiştirildi
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