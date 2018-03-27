Gölbaşı'nda köylerin tabelaları değiştirildi

Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy yaptığı açıklamada, eskiyen köy yön tabelalarının değiştirildiğini belirtti.

Kaymakam Can Aksoy, "Köy yollarında, yön levhalarının bozuk, eskimiş veya levhaların bulunması nedeniyle, ilçe köylerine dışarıdan gelen vatandaşlar mağdur olmasın diye öncelikle tespit çalışmaları yapıldı. Bu mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla, bozuk veya eskimiş olan levhalar Kaymakamlık köylere hizmet götürme birliği tarafından değiştirilerek, İl Özel İdaresine ait levha dikim aracı ile köy yollarına takıldı. İlçemize bağlı bütün köylerimizin yön levhaları tamamlanmış olup ulaşım hizmetinin daha sağlıklı verilebilmesi ve vatandaşımıza kolaylık sağlanmasını amaçlayan bu çalışmalarımız neticesinde, köy yollarımızda yaşanan ulaşım tereddüt sorunu ortadan kalkmıştır" dedi.

