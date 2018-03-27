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’da trafik sı : 1 yaralı

’ın Tuzluca ilçesi Hamurkesen yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet şarampole uçtu. da bir kişi yaralandı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 12:34
Iğdır’da trafik kazası : 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, 'ın Tuzluca ilçesi Göktaş Köyünde ikamet eden , Hamurkesen alabalık tesislerinde işçi olarak çalışıyordu. Sabah erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan Yiğitalp, ekerek yolu karavangi yokuşu mevkiinde arkasından gelen aracın kornaya basması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü Şemsettin Yiğitalp, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının komada olduğu öğrenilirken, yla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Iğdır’da trafik kazası : 1 yaralı
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