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Kadın gazetecilerin isimleri yaşatılacak

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Kadın gazetecilerin isimleri yaşatılacak
(YDÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Fevzi Kasap ile beraberindeki heyet, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı'yı ziyaret ederek, Kıbrıs'ın ilk kadın gazetecilerinden Bedia Okan ve kardeşlerinin isimlerinin doğup büyüdükleri Lefkoşa'da yaşatılmasını talep ettiler. Başkan Harmancı, "İlk kadın gazetecilerimiz Beria, Vedia ve Bedia Okan'ın her daim anılması ve onurlandırılması gerekir. LTB Meclisi'ne konuyu büyük bir mutlulukla aktaracağım" dedi.
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Kadın gazetecilerin isimleri yaşatılacak
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