Kanserde erken teşhis çok önemli

Hatay
'ın Altınözü ilçesinde sağlık ekipleri meme kanseri konusunda bilgilendirme yaptı. Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur'un eşi Gülşen Uygur, Belediye Başkanı Rıfat Sarı'nın eşi Meryem Sarı ve AK Parti Altınözü İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Aydın'ın da katıldığı toplantıda, kadınlar meme kanseri konusunda bilgilendirildiler. Avuttepe Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda Dr. Merve Külahlıoğlu, meme kanserinde erken teşhisin önemi, mücadele ve süreçleri, Diyetisyen Fatıma Kaya ise meme kanserinde beslenme konularında bilgi verdi.