Karasabanla üretim

Gaziantep
'te yaşayan 78 yaşındaki Arif Öçalan, babasından miras kalan karasabanı ata bağlayıp tarla sürerek 40 yıldır geçimini sağlıyor. Yevmiye usulü çalışarak başkalarına ait küçük arazi ve çiftliklerde karasabanla tarla sürdüğünü ve günde 150 lira kazandığını belirten çiftçi Öçalan, yaptığı işle 7 çocuk büyüttüğünü söyledi. Traktörlerin giremediği dik ve engebeli arazilerde istek üzerine atına bağladığı karasabanla çüt yapan çiftçi, teknolojinin gelişmesiyle işlerinin gün geçtikçe azaldığına dikkat çekti. Günde en fazla 3 dönümlük araziyi sürebildiğini ve ekmeğini bu şekilde kazandığını belirten Öçalan, "Traktör bu yaşlı ağaçların köklerine zarar veriyor. Köklerini kurutuyor. Atla daha rahat ve zararsız. Eskiden bu işi yapan da çoktu, şimdi yüzde 10 kaldı. Atadan ve dedelerimizden kalma bir meslek, onlardan öğrendim. Attan, arabadan, çiftçilikle 7 çocuk büyüttüm. Halen de devam ediyorum" diye konuştu.