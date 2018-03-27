Kronik diz ağrılarınızın sebebi menüsküs olabilir

Prof. Dr. Cebesoy, menüsküsün genellikle, sabit ayak üzerinde ve dizin dönme hareketi sırasında meydana gelen bir sağlık problemi olduğunu kaydederek, spor yapanlarda ve gençlerde ciddi travma sonrası ortaya çıktığını, yaşlılarda ise menüsküs dokusunun yaşlanmasına bağlı olarak oturup kalkma sırasında bile meydana gelebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Cebesoy, "Menüsküs, dizi yastıklamaya yarayan lastik dokusunda bir disktir. Her dizde biri iç tarafta biri dış tarafta olmak üzere 2 adet menüsküs bulunur. Dizin sabit olmasını ve vücut ağırlığının dengelenerek dizlere eşit oranda yayılmasını sağlar. Genel olarak "menüsküs" kelimesi bir diz sorunu olarak kullanılır ancak sorunun asıl adı "menüsküs yırtığıdır". Menüsküs yırtığı genellikle dizin aniden dönmesi veya bükülmesi ile oluşur. Sporcular arasında yaygındır ancak gündelik hayatta yapılacak ters bir hareket, atılacak yanlış bir adım dizin burkulmasına ve menüsküsün yırtılmasına sebep olabilir. Ayrıca yaş aldıkça yıpranan menüsküs daha kolay yırtılabilir" dedi.

MENÜSKÜS YIRTIKLARI

Menüsküs yırtıkları hakkında da bilgi veren NCR İnternational Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü hekimlerinden Prof. Dr. Cebesoy, "Gençlerde ve ileri yaştakilerde menüsküs yırtıkları oluş şekli farklılık gösterir. Gençlerde menüsküs yırtıkları genellikle ciddi bir travma sonrası oluşur. Spor yaralanmaları ve özellikle sabit ayak üzerinde dizin dönme hareketi sırasında oluşur. Yaş ilerledikçe menüsküsler sağlamlık ve esnekliğini kaybederek yıpranırlar. Yıpranmış Menüsküsler ileri yaştakilerde basit bir çömelme hareketinde veya basit bir diz burkulmasın da yırtılabilir. Nadir de olsa menüsküslerde doğuştan yapı ve şekil bozuklukları olabilir. Diskoid menüsküs denilen bu durumlarda menüsküsler yırtılmaya daha müsaittir ve çocuk yaşlarda bile belirti verebilir" şeklinde konuştu.



Menüsküs yırtıklarının belirtilerine değinen Prof. Dr. Cebesoy, "Menüsküs yırtıkları olduğunda dizde ani bir ağrı ve batma hissedilir. Birkaç saat içerisinde dizde şişlik meydana gelebilir. Bazen yırtılan menüsküs parçası diz eklem aralığında sıkışarak dizin kilitlenmesine yol açabilir. Kilitli diz durumunda acilen cerrahi tedavi yapılması gerekir. Zaman geçtikçe dizdeki ağrı ve şişlik azalır ve ağrı çömelme gibi dizin zorlayıcı hareketlerinde ortaya çıkar. Zaman zaman yırtık menüsküs parçaları dizde takılma ve kıtırtı benzeri seslere yol açabilir. Menüsküs yırtıklarının tanısı fizik muayene ve MRI görüntülemesi ile konur" ifadelerinde bulundu.

Cebesoy, yırtık durumunda ise gerçekleştirilecek tedavi süreci ile ilgili ise, "Menüsküs yırtıkları tedavisi genellikle artroskopik cerrahidir. Öncelikle yırtık menüsküs dikilerek onarılmaya çalışılır. Eğer yırtık onarıma uygun değilse yırtık olan kısım çıkarılır. Bazen gençlerde menüsküsün kanlanan bölgesinde olan küçük yırtıklar iyileşebilir. Bunlarda istirahat, ağrıya yönelik ilaç tedavisi ve bir süre dizlik kullanılabilir. Menüsküs ameliyatları artroskopik cerrahi girişimle yapılmaktadır. Menüsküs tamiri uygulanan hastaların ameliyat sonrası dönemde birkaç hafta koltuk değneği kullanması ve çömelmekten kaçınması gerekebilir. Spora dönüş, 4 hafta ile 3 ay arasında sürelerde olabilir. Tamir edilmeyen durumlarda yırtık olan menüsküs parçası çıkarılır. Menüsektomi adı verilen bu işlemde sadece menüsküsün yırtık kısmı çıkarılarak geriye kalan sağlam kısmı korunur. Ne kadar çok doku korunabilirse dizin uzun dönem sağlığı için o kadar iyi olur. Menüsektomi sonrası birkaç gün ya da hafta içersinde normal yaşama ve spora dönmek mümkündür" diye konuştu.

