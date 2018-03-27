Melih ABİ: TOKİ Aksantaş Konutları suya hasret kaldı

TOKİ Aksantaş sakinlerinin derdi bitmiyor.

Suları akmıyor…

Mesela duş alamıyorlar, temizlik yapamıyorlar.

15 gündür durum böyle.

Arıza varmış, giderilmiş.

Teşekkür var.

Ama değişen borulara TOKİ bağlantısı idareten yapılmış.

Sular çok az akıyor.

Tazyik olmayınca yüksek katlarda oturanlar perişan oldu.

Daha sonra yapılacakmış.

Kardeşim su başka şeye benzer mi?

Değiştirin su borularını insanlar susuzluk çekmesin.

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Ortopedik engelliler için araçlar alındı



Tarsus Engelliler Komisyonu Başkanı Dursun Aslan, Mersin Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi için hastaların transferini gerçekleştiren araçlardan ortopedik engelli hastaların yararlanamadığını söylemişti.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada ortopedik engellilere müjdeyi verdi.

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi tarafından 2 araç alındığı belirtildi.

Araçlar ortopedik engellilerin transferinde sorun yaşamamaları için modifiye ediliyor. Biri Mersin, diğeri Tarsus için çalışacak.

Hastalar evinden alınıp hastaneye kadar götürülecek.

En geç 10 gün içinde bu hizmet başlayacak.

Biraz sabır…