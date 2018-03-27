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Minik öğrencilerden el yapımı madalya

’ın Dörtyol ilçesinde jandarma komutanlığını ziyaret eden ana sınıfı öğrencileri, hazırladıkları madalyaları askerlerin boynuna taktılar

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018
Minik öğrencilerden el yapımı madalya
'ın Dörtyol ilçesi Şehit Harun Taş İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere manevi destek vermek için, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ettiler. Öğrenciler kendi aralarında yaptıkları madalyaları burada görev yapan personele taktılar. İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Kabataş, "Öğrencilerimizin bu davranışları bizleri duygulandırdı. Türk milleti tarih boyunca 7'den 70'e birlik ve beraberlik içinde yaşamıştır" dedi. Şehit Harun Taş İlkokulu Müdürü Mahmut Bulut da, "Öğrencilerimiz basından ve medyadan operasyonları, ziyaret ve coşku dolu kalabalıkları görünce kendileri de askerlerimizi ziyaret etmek istediler. Derslerimizde vatanseverlik konusu işleniyordu, bizler de öğrencilerimiz ile birlikte isteklerini gerçekleştirdik. Allah askerlerimizden razı olsun, onları korusun" dedi.
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Minik öğrencilerden el yapımı madalya
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