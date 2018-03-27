Miniklerden saygı etkinliği

Adana
'da Erkan Koleji Anaokulu öğrencileri, Büyüklere Saygı Haftası etkinliği kapsamında yaptıkları gösterilerde büyüklerine duygulu anlar yaşatırken, yetenekleriyle de göz doldurdular. Çeşitli etkinlikler düzenleyen mini öğrencilerin en kapsamlı etkinliği, nineleri ve dedeleri için hazırladıkları özel gösteriler oldu. Çocuklar, çeşitli nostaljik şarkıları nineleri ve dedelerine uyarlayarak seslendirdiler, Barış Manço ve Aşık Veysel'i canlandırırken, vals ve tango gösterileri yaptılar. Erkan Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü İzzettin Yüzçelik, büyüklere saygının ahlaki değerlerin de temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Her alanda başarılı olarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin manevi değerlerimizle de yoğrularak yetişmesine özen gösteriyoruz" dedi.