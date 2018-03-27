Mühimmat katliam planının parçasıydı

Adana
'da 58 yaşındaki taksi şoförü Yaşar Özgan'ı boğazını keserek öldüren Fuat Demirdelen (37) hakkında 'kasten öldürme, silahla tehdit ve ruhsatsız silah taşıma' suçlarından müebbet ve 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede özel güvenlikçinin ayrıldığı nişanlısını kaçırmaya giderken, aracını almak istediği taksiciyi tartışıp öldürdüğü belirtildi. Üzerinde çok sayıda silahla yakalanan sanığın eski nişanlısı N.A.'nın evine gittiği, genç kadının kendisiyle gelmemesi halinde onu ve ailesini katledeceği öne sürüldü. OPERASYONLA YAKALANDI
Olay, 4 Ocak'ta Sarıçam ilçesine bağlı Çiçekli köyünde meydana geldi. Yol ortasında park halinde bulunan ve bagaj kısmında kan lekeleri olan 01 T 1733 plakalı taksiyi fark eden tarım işçileri, aracın 15 metre ilerisinde de yerde kanlar içinde yatan Yaşar Özgan'ın cansız bedenini buldu. Özgan'ın, 15 kez bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Polis, sanığı helikopter destekli operasyonla yakaladı. Demirdelen'in çantasından 3 tabanca, uzun namlulu silah, 4 bıçak, balta, 10 havai fişek, kelepçe, çelik yelek, kask, dizlik ve atış rampasıyla birlikte çok sayıda mermi çıktı. Tutuklanan sanık hakkında 3 ayrı suçtan Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede sanığın önce çalıştığı apartmanın otoparkındaki araçların üzerine tiner döküp ateşe verdikten sonra N.A.'yı kaçırmaya karar verdiği anlatıldı. TAKSİCİYİ DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Fuat Demirdelen, eski nişanlısının evine gitmek için yanındaki silahlarla Yaşar Özgan'ın taksisine bindi. Bir süre sonra "Araban bana lazım" dedi. Taksicinin bunu reddetmesi üzerine 15 bıçak darbesiyle öldürdü ve yol kenarına bıraktı. Şüpheli yoldan geçen ve olayı gören 2 kişiyi de silah göstererek tehdit etti. Portakal bahçesinde saklanan şüpheli operasyonla yakalandı ve tutuklandı. Taksicinin vücudunda onlarca bıçak darbesi olduğu da iddianameye yansıdı. Suçlamayı kabul eden sanık önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.