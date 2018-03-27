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Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kadın destek merkezinde kurs gören kadınlarla birlikte i gerçekleştirdi.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 12:31
Şanlıurfa’da ağaç dikimi devam ediyor

halkının yaşam standardını yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kadının toplumda söz sahibi olmasını isteyen ve toplumun temel taşının kadın ve aile olduğunu belirten Çiftçi, eşi Sema Çiftçi ile birlikte kadın destek merkezinde kursiyerlerle birlikte i gerçekleştirdi. Çiftçi, "Türkiye'nin en büyük projesini icra ediyoruz. Yeşil alan anlamında şehirde tek parça olarak Halil-ür Rahman Şehir Ormanımız ile birlikte GAP Vadisi 3 buçuk milyon metrekarelik bir alan ağaçlandırıyor. Park Bahçeler Daire Başkanlığımızın çok güzel bir çalışmasıdır. Ön tarafta Eğitim Kampüsü tamamlandı. Yan tarafında şehir hastanemizin çalışması yapılıyor. Yanında da 'nin temeli atıldı. Dikeceğiniz bu ağaçlar 10 yıl sonra Şanlıurfa'nın kalbinde kalacak. Çok güzel bir yeri hep birlikte ağaçlandırıyoruz. Bu alana 2 milyon ağaç dikiliyor. Şanlıurfa artık vizyonunu belirlemiş. Şehir ve çalışma kadroları olarak, kadınımız, esnafımız, teşkilatlarımız olarak buna inanıyoruz. Eğer yarın kıyametin kopacağını bilseniz, bugün elinizdeki ağacı dikeceksiniz. Ağaç medeniyettir. Şanlıurfa gelişmek istiyorsa kadından başlayacak. Ailenin sahibi annedir. Çocuklarımızı, eşimizi, kendimizi, geliştirirsek, şehrimizle ilgilenirsek Şanlıurfa güzel olur" diye konuştu.

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Şanlıurfa’da ağaç dikimi devam ediyor
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