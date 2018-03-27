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’da yeni bulvarların alt yapısı tamamlanıyor

Büyükşehir Belediyesi Genel Müdürlüğü, Karaköprü ilçesinde başlayan yeni bulvar ve yol çalışmaları öncesinde kanalizasyon ve drenaj hat döşeme faaliyetlerine devam ediyor.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 14:48
Şanlıurfa’da yeni bulvarların alt yapısı tamamlanıyor

Genel Müdürlüğü, şehrin geleceği için alt yapıda yatırımlar yaparak kentin alt yapı sorunlarını giderip bu doğrultuda yeni yol çalışması yapılan alanlarda alt yapı hat döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

'nın tümünde alt yapıya yatırım yapan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Karaköprü İlçesinde başlayan yeni bulvar ve yol çalışmaları öncesinde kanalizasyon ve drenaj hat döşeme faaliyetlerine devam ediyor.

TÜM BİRİMLERLE KOORDİNELİ ÇALIŞILIYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan yeni bulvarlardan biri olan Çardaklıkaya Bulvarı için alt yapı çalışmalarını sürdüren ve tüm birimlerle koordineli çalışan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, 3 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hat döşeme çalışması hedefliyor. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki teknik ekipler tarafından projeler sürdürülüyor.

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Şanlıurfa’da yeni bulvarların alt yapısı tamamlanıyor
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