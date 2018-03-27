Seramik yüzeylerde sanat çalışmaları

Martfest Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, YDÜ Güzel Sanatlar
ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Vedia Okutan Gaydeler, davetli sanatçı olarak, 2 gün boyunca yoğun öğrenci katılımıyla sanatsal atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Gaydeler, "İstenen görsellerin seramik yüzeyine aktarılmasıyla seramik sanatı resim ya da fotoğraf sanatı ile doğrudan bağlantı kurmaktadır. Bu bağlantı seramik yüzeyinin zenginleşmesini sağlarken, kullanılan teknikler anlama katkı yaparak kavramsal bir özellik kazandırabilmektedir" dedi.