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Seramik yüzeylerde sanat çalışmaları

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Seramik yüzeylerde sanat çalışmaları
Martfest Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, YDÜ ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Öğretim Görevlisi Vedia Okutan Gaydeler, davetli sanatçı olarak, 2 gün boyunca yoğun öğrenci katılımıyla sanatsal atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Gaydeler, "İstenen görsellerin seramik yüzeyine aktarılmasıyla seramik sanatı resim ya da fotoğraf sanatı ile doğrudan bağlantı kurmaktadır. Bu bağlantı seramik yüzeyinin zenginleşmesini sağlarken, kullanılan teknikler anlama katkı yaparak kavramsal bir özellik kazandırabilmektedir" dedi.
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Seramik yüzeylerde sanat çalışmaları
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