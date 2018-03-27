Sosyal medyada tek tırnaklı kavgası

Sosyal medyada hızla yayılan, bazı firmalarda tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu iddiasına Adana
Valiliği açıklık getirdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada dolaşaan listelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ülke genelinde taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen firmaların bakanlık tarafından açıklandığının belirtildiği duyuruda, "Son günlerde sosyal medyada, basında ve diğer haber kaynaklarında yer alan 'taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği' iddia edilen firma isimlerinin yer aldığı liste asılsız olup resmi kaynaklar haricindeki bu gibi haberlere itibar edilmemesi gerekir" denildi. Söz konusu listede Adana'dan 6 firmanın bulunduğu bildirildi. İşte o firmalar:
Profab Kimya Medikal - Bitkisel tablet
Bayboğan Gurme - Tek tırnaklı eti
Seyhan Tantuni - Tek tırnaklı eti
Pagel Gıda Tarım - Kanatlı eti
Ada-Nur Yem. - Kanatlı eti ve deri dokusu
Nil Ada Kebap ve Lahmacun - Kanatlı eti