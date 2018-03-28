644 sosyal konutun sahipleri belirlendi

Yüreğir
Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak için hayata geçirdiği 644 dairelik sosyal konutlar kurayla sahiplerini buldu. Adana
15. Noterliği tarafından yapılan kura çekilişinde 2 bin 453 başvuru arasından 644 asil ve 644 yedek ve hak sahiplerinin daireleri belirlendi. Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Vatandaşlarımız içerisinde her türlü sosyal donatıları kreş, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, kapalı semt pazarı olan sıcak bir yuvaya kavuşuyorlar'' dedi. 'ÇIKMAYAN ÜZÜLMESİN'
Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kura töreninde Başkan Çelikcan 4 Yüreğirli vatandaşın kurasını çekti. Kurada adı çıkan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadılar. Çelikcan, "Yüreğirli vatandaşlarımız için ne yapsak azdır. Konut çıkan vatandaşlarımız evlerinde güle güle otursunlar. Ev çıkmayan vatandaşlarımız ise üzülmesinler. Gönülleri rahat olsun. Uygun şartlarda yeni konutlar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. OĞLUNA ÇEKTİRDİ
Noter eşliğinde ilk kuraları Başkan Çelikcan çekti. Emre Yaman, Zübeyde Yıldız ve Kemal Dağ ilk kurada çıkan isimler oldu. Kura çekimine ailesi ile birlikte katılan ve kurada adı çıkan Kemal Dağ daire kurasını oğlu Mehmet'e çektirdi. İlk kez ev sahibi olacağı için çok mutlu olduğunu belirten Kemal Dağ "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hayatımda böyle mutlu olmamıştım" dedi.