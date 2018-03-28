Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Adana'da 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

'da 2 bin 800 paket ele geçirildi

'da bir otomobilde 2 bin 800 paket ele geçirildi.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 10:07
Adana'da 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada 01 RU 461 plakalı otomobilde olduğunu tespit etti. Polis, otomobilin Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde hareket halinde olduğunu belirledi. Polisin "dur" ihtarında bulunduğu otomobil, kaçmaya başladı. Polis kısa süren kovalamanın ardından otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN