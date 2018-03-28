Adıyaman'da genç kızlardan Mehmetçik için örnek davranış

İlçe merkezinde ve internet üzerinden ulaşılan vatandaşlardan Mehmetçiğe moral ve motive amaçlı mektup yazılması istendi. Şehit aileleri, ve gazilerin de duygu ve düşüncelerinin belirttiği toplam 200 mektup projeyi başlatan genç kızlar tarafından Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına teslim edildi.

Mektupları teslim alan bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı görevlileri, 'Askerimin Yanındayım' projesini düzenleyen Gülşah Işık, Emine Buse Taşdemir ve Seher Mutlu'ya teşekkür ederek projenin oldukça anlamlı olduğunu belirtti. Her daim dualarının Mehmetçikle olduğunu vurgulayan Gülşah Işık, " Mehmetçiğimiz için arkadaşlarımızla beraber, 'Askerimizin Yanındayız' projesini başlattık. Proje kapsamında hem ilçede bulunan vatandaşlarımız hem de sosyal medya üzerinden ulaştığımız vatandaşlar askerlerimize olan duygularını yazdı. Vatandaşlar tarafından yazılan 200 mektubu Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına teslim ettik. Dualarımız her zaman askerlerimizle. Allah yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu.