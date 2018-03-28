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'da minikler gezdi

’da ana okulu öğrencileri ziyaret ederek, karanfil dağıttı.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:02
Adıyaman'da minikler Park Hospital Hastanesini gezdi

Bilgin Kreşte eğitim gören 30 anaokul öğrencisi Özel Park Hastanesi yöneticilerini ve çalışanlarını ziyaret ederek karanfil dağıttı. Meslek ve sağlık çalışmalarını tanımayı amaçlayan ziyarette Hastane Başhekimi Sadık Eryılmaz, minik öğrencilere sağlık ve hastane ile ilgili bilgiler verdi.
Anaokulu ve Kreş öğrencileri ile yakından ilgilenen Hastane Başhekimi Sadık Eryılmaz ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yunus Turgut Işık, ziyaretten dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Başhekim Sadık Eryılmaz, " Çocuklarımızın bizleri ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklar bizim geleceğimizdir, umudumuzdur. Onlar ne kadar iyiyse bizler de o kadar iyiyiz. Temennimiz daha eğitimli daha modern bir gençlik oluşmasıdır. Bizlerde bu anlamda elimizden gelen çabayı göstermeye çalışacağız" dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Yunus Turgut ise, çocukların sağlığının korunması noktasında ailelerin daha dikkatli olması gerektiğini dikkat çekti.

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Adıyaman'da minikler Park Hospital Hastanesini gezdi
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