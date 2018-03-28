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’daki öğrenciler ’yı gezdi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Şubesi tarafından yürütülen Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından desteklenen Gençsen Geleceksin Projesi kapsamında öğrenciler ' ya gitti.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 11:08
Adıyaman’daki öğrenciler Şanlıurfa’yı gezdi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Şubesi tarafından hayata geçirdiği, Gençsen Geleceksin Projesi bu yıl da devam ediyor. Gençsen Geleceksin Projesi kapsamında Adıyamanlı öğrenciler ve Halfeti gezdi.

Gençler, Şanlıurfa gezisinde Şanlıurfa Müzesini ziyaret ederken Cilalı Taş Devri, Roma-Bizans ve Selçuklu- Osmanlı, Türk-İslam döneminden kalma sivil, dini, siyasi ve tarihi eserlerin olduğu yerleri de gezdi. Peygamberler şehri Urfa gezisinde gençler, Göbeklitepe Höyüğü, Balıklıgöl, Eski Şehir, Harran, Selahaddin Eyyubi Cami, Ulucami, Halfeti (Saklı Cennet), İnbaşı Mağaraları gibi tarihi ve doğal yapıları yakından görme fırsatı buldu.
Gençler daha sonra Halfeti Tekne turunda Buram Buram tarih kokan Fırat Nehri üzerinde Rum Kale, Kantarma Mezrası, Su Sarnıçları yerinde görülerek tarihi bilgilerimizi daha kalıcı hale getirdi.

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Adıyaman’daki öğrenciler Şanlıurfa’yı gezdi
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