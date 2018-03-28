Akçakale’nin hakim tepeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Son olarak Suriye'den görülebilecek Yukarıbeydaş Mahallesindeki höyükte bayrak dikim töreni düzenlendi. Ayhan, Aşağıbeydaş Mahalle Muhtarı İbrahim Büyükaslan ve mahalle sakinlerinin katıldığı merasimde, Türk bayrağı açılıp, toplu halde İstiklal Marşı okundu. Ayhan ve beraberindeki vatandaşlar birlikte Türk bayrağını göndere çektikten sonra, ülkenin birlik ve beraberliği, terörle mücadele ederken şehit düşen Mehmetçikler için yapılan duaya amin denildi.

Programda konuşan Aşağıbeybaş Mahalle Muhtarı İbrahim Büyükaslan, Ayhan'ın kendilerine "Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e girdiğinde sizlere hediyenizi vereceğim" dediğini belirterek, "Başkanımız mahalleye ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak, bizlere en büyük jesti yaptı. Kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ALLAH KİMSEYİ VATANSIZ VE BAYRAKSIZ BIRAKMASIN

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ise, ilçenin en görkemli tepelerine altıncı Türk bayrağını diktiklerini açıkladı. "Allah kimseyi vatansız ve bayraksız bırakmasın" temennisinde bulunan Ayhan, "Bizim Suriye ile yaklaşık 95 kilometrelik bir sınırımız vardır. 120 bin civarındaki Suriyeliyi misafir ediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 500 bin sığınmacı da ilçe sınırımızdan geçip başka il ve ilçelere göçtü. Bayraksızlığın, vatansızlığın ne olduğunu en iyi bilen ilçelerden birisiyiz. Akçakale'nin köylerinde her evde Türk bayrağını gördükçe duygulanıp bu güzel manzara karşısında gururlanıyorum. Şimdi gençliğimiz bayrak sevgisiyle yetişiyor. Allah'a şükür Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonları tamamlandı. Güvenlik güçlerimiz şimdi Tel Rıfat'a hareket başlatıyor. İnşallah kısa sürede oradan da muzaffer bir şekilde dönerler. 90 yıl önce bu bölgede dedelerimiz birlikte yaşıyordu. Dolayısı ile oraları öncelikle savunma hakkı bizlerindir. Allah asker ve polislerimizi muvaffak eylesin" diye konuştu.