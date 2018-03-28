Ardahan Belediyesi yol ve kaldırım temizliği devam ediyor

Ardahan Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında çarşı merkezi, yol ve kaldırımların yanı sıra esnafın vitrinlerini de yıkamayı ihmal etmeyen ekipler çöpleri temizleyerek yolları yıkadı. Belediye ekiplerinin çalışmalarına esnafta katıldı.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, kış mevsiminde kazaları önlemek amaçlı yapmış olduğumuz kar, buz, filler ve tuzlama gibi çalışmalar sebebiyle yol ve kaldırımlarda biriken bu atıkları, baharın gelmesiyle birlikte temizlik çalışması başlattıklarını, çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.