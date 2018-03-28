Atatürk Bulvarı genişletiliyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Trafiğin en yoğun olduğu noktalardan bir tanesi olan Atatürk Bulvarı üzerindeki Saat Kulesi Kavşağı civarında yol genişletme ve düzenleme çalışması yapan ekipler, Hükümet Konağı önünden Saat Kulesine kadar tali yol ile ana yol arasındaki refüjü kaldırarak yolu genişletti.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Atatürk Bulvarı üzerinde belirlenen noktalarda genişletme ve düzenleme çalışması yapıldığını söyledi. Vatandaşlar ve sürücüler ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.