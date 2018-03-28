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Bacağı kırılan köpek ameliyata alındı

Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bir yandan sokak hayvanlarının aşı ve bakımlarını yaparken öte yandan sokak hayvanlarına yönelik acil vakalara müdahalesini sürdürüyor.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 17:16 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 17:18
Bacağı kırılan köpek ameliyata alındı

Belediyesi Alo 153 şikayet hattına gelen ihbarı değerlendiren Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, araba çarpması sonucu ağır yaralanan köpeği, tedavi etmek üzere Belediye Hayvan Bakım Evine nakletti.

Yapılan ilk incelemede köpeğin sağ arka bacağında kırık tespit eden veteriner hekimlerimiz yaralı köpeğin röntgenini çektikten sonra ortaya çıkan bulgu ve sonuçları değerlendirerek cerrahi operasyon gerçekleştirdi. Yapılan müdahale sonucu köpeğin kırık bacağına plak, vida, serklaj teli uygulaması yapıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından yaralı köpeğin durumunun iyi olduğu ve toparlanma sürecine kadar hayvan bakımevinde kalacağı belirtildi.

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Bacağı kırılan köpek ameliyata alındı
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