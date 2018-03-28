Bakandan yüzme havuzu sözü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hatay
'a yüzme havuzu ve çeşitli spor tesisleri sözü verdi. Hatay Valiliği ziyareti sırasında, bakanlığın Hatay'daki yatırımlarına değinen Bakan Osman Aşkın Bak, Zeytin Dalı Harekatı boyunca Hatay halkının misafirperverliği ve vatanseverliğini sonuna kadar gösterdiğini, Hatay halkına bakanlık olarak her türlü yatırımı yapmak için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Hatay'da yapımı devam eden 25 bin kişilik stadın yılsonunda bitirileceğini belirten Bakan Bak, aynı zamanda Hatay'a yüzme havuzu ve yeni spor sahaları da kazandıracaklarının sözünü verdi. Bakan "Spor salonumuzun inşaatı ve birçok ilçede çalışmalarımız devam ediyor. Başta yüzme havuzu olmak üzere birçok spor alanımızın da yapılıp en kısa sürede Hatay'a kazandırılması için gerekeni yapacağız" dedi.