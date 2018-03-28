Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Batman’da Kızılay’dan 750 kişiye gıda kolisi

’da Kızılay’dan 750 kişiye gıda kolisi

Türk Kızılayı Şubesi, ihtiyaç sahibi 750 aileye gıda kolisi dağıtarak hak sahiplerine teslim etti.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 17:47 Güncelleme Tarihi: 28.3.2018 17:47
Batman’da Kızılay’dan 750 kişiye gıda kolisi
Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Tezdiğ, 15 kişilik gönüllü ekiple aileleri bizzat ziyaret ederek yardım kolilerinin dağıtılmasına eşlik etti. Türk Kızılayı'nın genelinde yaptığı titiz bir çalışmanın sonucunda ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerinin dağıtıldığını belirten Tezdiğ, "Türk Kızılayı Onursal Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalmaya durmadan devam ediyoruz. Kızılay olarak her zaman Batmanlı vatandaşlarımızın yanındayız. Kolilerimizin içinde beş kişilik bir ailenin yaklaşık bir aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak; yağ, un, bulgur, pirinç, salça ve benzeri bakliyat malzemeleri bulunuyor. Türk Kızılayı olarak vatandaşların sofrasına bir nebze de olsa katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Batman’da Kızılay’dan 750 kişiye gıda kolisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN