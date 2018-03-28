Bismil'de okul mescitlerine halı desteği

Bismil Belediyesi, ilçede bulunan, İmam Hatip okulların uygulama mescitleri, Kuran kursları, anaokulları ve camilerin halı ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Belediye, son olarak Kurtuluş İmam Hatip Ortaokulu bay ve bayan uygulama mescidinin halı döşeme çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 260 metrekare mescitte halı olmamasından dolayı namazlıklar üzerine ibadet eden öğrenciler, yapılan çalışmadan dolayı belediyeye teşekkür etti.

Okullarına yapılan halı yardımlarından dolayı Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç'e teşekkür eden Okul Müdürü Meki Albayrak, "Yeni yapılan okulumuzun mescidi vardı ancak hali olmadığından dolayı kullanamıyorduk. Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü üzerinde Belediyemize müracaat ettik. Belediyemize müracaat ettikten sonra sağ olsun Başkanımız Turgay Gülenç ihtiyacımıza karşılık vererek halı desteğinde bulundu. Bu konudaki hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Diğer çalışmalarında da başarılar dileriz" dedi.