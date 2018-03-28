Büyükşehir’den kitap okuma etkinliğiKent Konseyi gençlerle kitap okudu

HER SEMTE KİTAP KAFE AÇACAĞIZ

Gaziantep Kent Konseyi Genel Sekreteri Fikret Murat Tural, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Düztepe Kitap Kafe'de gençlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gaziantep genelinde tüm öğrencilere kitap sevgisini aşılama amacıyla kitap okuma etkinlikleri düzenliyoruz. Konsey olarak kitap okuma seferberliğine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek sosyal medyada, gerekse toplu ulaşım araçlarında gençleri kitapla buluşturmak için özel günler tertip ediyoruz. Düztepe semtinde oturan gençlerle bir araya geldik, onların kitap kafelere yönelik düşüncelerini öğrendik, hem gençler hem de aileler bu tarz kitap kafelerin yaygınlaştırılmasını istiyorlar. Belediyemizin hedefi, her semte kitap kafe açmak, gençlerin buralara gelerek vakit geçirmesine katkı sunmaktır" dedi.

İLK KEZ "ALO KİTAP SERVİSİ" AÇTIK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ercan Oğuz ise, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla gençlerle kitap kafede toplandıklarını vurgulayarak, "Gençlik Meclisi tarafından organize edilen etkinlikte, gençlerle birlikte kitap okumak için buradayız. Türkiye'de okuma oranı düşük, bu oranı yukarılara çekmek için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda hızlı okuma anlama eğitimleri düzenliyoruz. Kent Konseyi'nde kütüphane kurduk, her hafta 'Okuyorum' adlı etkinlik düzenliyoruz. Türkiye'de örneği olmayan 'Alo Kitap Servisi' açtık, hastanelere kitap servisi yapıyoruz. Elimizden geldiğince gençleri okumaya teşvik etmeye çalışıyoruz. Güçlü Türkiye için gelecek nesiller, daha çok okuyacak, daha çok yazacak, daha çok düşünecek" diye konuştu.

