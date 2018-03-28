Caner’i en sevdiği çiçeklerle andılar

Adana
'da geçtiğimiz hafta amortisörü bozuk olan bazanın başına düşmesi sonucu yaşamını yitiren 10 yaşındaki Caner Keskin'in okulunda duygusal anlar yaşandı. Yalmanlı İlkokulu 3C Sınıfı öğrencileri, ölen arkadaşları Caner'in fotoğrafını oturduğu sıraya koyduktan sonra en sevdiği çiçek olan mor salkımları masasının üzerine bıraktı. Duygu dolu anların yaşandığı sınıfta sıra arkadaşı Sezer Bektaş, "Beraber gezerdik. Teneffüslerde oyun oynardık. En çok bisiklet sürmeyi ve uçurtma uçurmayı severdi" dedi. Melike Unga da Caner'i çok özleyeceklerini söyledi. TAHTA ÇUBUK KAYDI
Acı olay merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi 9006 Sokak 7 numaralı evde meydana geldi. Yüksel- Özlem Keskin çiftinin en küçük çocuğu Caner, bazanın içinde bulunan kıyafetlerini almak istedi. Yatak odasındaki bazayı açan çocuk, amortisörü bozuk olan kapakla yatak arasına süpürge sapı koydu. Küçük Caner, giysilerini alırken tahta çubuğun kayması sonucunda yatak bir anda kapandı. Sıkışıp ağır yaralanan Caner hayatını kaybetti. MOR SALKIMLAR
Caner Keskin, gözyaşları arasında Yalmanlı Köy Mezarlığında toprağa verildi. Yalmanlı İlkokulu 3C sınıfında ilk kez Caner'siz ders işlendi. Oturduğu sıraya fotoğrafını koyan arkadaşları, daha sonra bahçeden topladıkları ve çok sevdiği mor salkımlarla Caner'in masasını donattı. Sıra arkadaşı Sezer Bektaş, "Öldüğünü duyunca çok üzüldük, ağladık. Beraber gezerdik, oyun oynardık. En çok bisiklet sürmeyi ve uçurtma uçurmayı severdi. Onu çok özlüyorum ve hiç unutmayacağım" dedi. DUYGUSAL ANLAR
Sınıf arkadaşları Caner için düzenlenen törende duygusal anlar yaşadı.