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‘Çocuklar Gülsün Diye’ Red Nose Day etkinliği

Giriş Tarihi: 28.3.2018
‘Çocuklar Gülsün Diye’ Red Nose Day etkinliği
İngilizce Bölümü tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında geleneksel olarak düzenlenen Red Nose Day etkinliğinin beşincisi gerçekleşti. Birçok ülkede yardım toplama amaçlı eğlenceli etkinliklerle düzenlenen 'Red Nose Day' organizasyonu bu yıl Çağlayan Çocuk Yuvası yararına düzenlendi. Yakın Doğu Koleji mğretmenleri, personeli ve öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında kırmızı burun takıp, Red Nose Day tişörtlerini giyen öğrenciler, müzik eşliğinde eğlenceli bir gün geçirdi. Etkinlikte kurulan stantlarda, kendi imkânlarıyla hazırladıkları yiyecek ve tatlıların satışını yapan öğrenciler, gelirini Çağlayan Çocuk Yuvası'na bağışladı.
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‘Çocuklar Gülsün Diye’ Red Nose Day etkinliği
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